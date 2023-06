Lucioni saluta Frosinone: “Un onore essere stato il vostro capitano”

"Cambiare e ricominciare! Mi è successo spesso in carriera ed è quello che accaduto anche un anno fa, quando sono arrivato a Frosinone. Dovevo ripartire da zero e riambientarmi, onestamente è stato più semplice di quello che mi aspettavo. Una bella stagione, ricca non solo di risultati, ma anche di rapporti e legami profondi. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti, a partire da chi mi ha fortemente voluto, il Presidente Stirpe e il Direttore Angelozzi. A chi mi ha egregiamente allenato, mister Grosso. Allo staff tecnico e medico, ai magazzinieri e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. A chi ha condiviso con me le poche sofferenze e le tante gioie, i miei compagni di squadra. Grazie di cuore perché mi avete riempito d'orgoglio facendomi crescere come uomo, vi siete fidati e affidati, ed avete creduto in me. È stato un onore essere stato il vostro capitano in questa stagione fAntAsticA. Un ultimo ringraziamento vorrei farlo ai tifosi che sono stati al nostro fianco ogni giorno. È stato un viaggio bellissimo che porterò sempre nel mio cuore. Ciao Frosinone".