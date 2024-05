Lucioni: “Pubblico straordinario, vogliamo raggiungere qualcosa di importante”

"Sicuramente una parte importante è stata vincere a Bolzano. Abbiamo preso fiducia e abbiamo lavorato più tranquilli. Siamo consapevoli che queste sono partite a parte. Ovviamente non pensavamo mai di portare la partita ai supplementari. L'abbiamo preparata così, aggressivi e cercando di imporre il nostro gioco. Abbiamo portato a casa un risultato importante. Gioia che dura poche ore perché la prossima partita è praticamente tra due giorni. Il Venezia sta arrivando! Stringersi a cerchio dopo la partita? L'abbiamo fatto anche nello spogliatoio nel pre gara. Questo gruppo ci tiene e fino all'ultimo istante lotterà per raggiungere qualcosa di importante. Abbiamo raccolto anche meno di ciò che ci meritavamo ma nella lunga abbiamo dovuto accettare il verdetto. Speriamo che i playoff possano premiare questo gruppo. Si è sempre lavorato per trovare soluzioni e grazie all'aiuto di tutti i giorni abbiamo fatto una grande partita oggi. Pubblico del Barbera? Credo siano stati straordinari. Si aspettavano un piazzamento differente. È cominciato un mini campionato e abbiamo ripagato appieno la loro fiducia. Con il loro aiuto possiamo veramente andare lontano. Ho sempre creduto in questo gruppo. Quando le aspettative sono alte, la pressione aumenta. La piazza è gloriosa e bisogna saper sorreggere queste pressioni. I risultati si possono iniziare ad intravedere ma bisogna essere bravi a gioire per pochi minuti perché tra 48 ore ci aspetta una nuova battaglia e spero che i trentacinquemila di stasera si possano ripresentare. Venezia? Ogni partita è storia a sé. Abbiamo a livello mentale un vantaggio di giocare di nuovo in casa subito. Non possiamo esimerci dal vincere. In questo momento conta l'aspetto mentale, non tanto quello fisico perché credetemi le energie a questi livelli le trovi. Brunori ha giocato 60 minuti con intensità mentale, esperienza. Ci dobbiamo appoggiare a queste figure così come la mia, dall'alto della mia esperienza... Mi so' pure caduti i capelli! Vi fa capire quanta esperienza ho. Quando si tratta di fare partite da dentro o fuori ci vogliono veramente gli attributi. Marconi si fa sempre trovare pronto, va vicino ai 34 anni ed ha l'esperienza che serve in questa squadra. I complimenti vanno a lui così come a tutto il gruppo che lavora dal lunedì al sabato per raggiungere obiettivi importanti"