Lucioni: “Bella risposta, un punto che non butto. Nessuno si è mai tirato indietro”

"Credo ci sia stata una bella risposta dopo questa sosta. Nessuno si è mai tirato indietro ed ha cercato di dare il proprio contributo per portare a casa il risultato che aspettavamo potesse essere più largo. Un punto da cui ripartire - ha affermato Lucioni - perché abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. C'è da continuare a lavorare, io conosco solo questa strada. In una decina di giorni non è possibile risolvere quei piccoli problemi. Siamo sereni e sappiamo di poter contare sui nostri tifosi spettacolari. Cerchiamo di mettercela tutta anche per loro, non solo nelle partite ma anche negli allenamenti. Poi è normale che ci sono anche gli avversari in campo che ci permettono di giocare più o meno bene. Quando trovi squadre che ti pressano così ferocemente può capitare di commettere errori".