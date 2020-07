L’U.S. Città di Palermo non c’è più: addio ai soldi del riscatto di Simon Kjaer. Le cifre…

La notizia era nell’aria, nella giornata di ieri l’ufficialità.

Il Milan ha riscattato Simon Kjaer dal Siviglia. L’annuncio del club è arrivato attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2022”.

Una scelta, quella del Milan, che “fino a un anno fa avrebbe portato un po’ di ‘spicci’ nelle casse del Palermo”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Sì, perché dopo la mancata iscrizione di un anno fa al campionato di Serie B ed il conseguente fallimento, “l’attuale club rosanero non vanta alcun diritto sulla cessione dei giocatori cresciuti e lanciati nel corso degli ultimi decenni”, si legge.

Nel dettaglio, il Milan dovrà versare nelle casse del Siviglia 3,5 milioni di euro, e l’1% di tale cifra sarebbe spettata proprio al Palermo se non fosse fallito. Quando il difensore classe 1989, che ha vestito la maglia rosanero dal 2008 al 2010, approdò a Siviglia, nelle casse del club di viale del Fante entrò una somma pari a 125 mila euro. “Soldi sfumati, dunque, per quanto non si tratti di cifreesorbitanti. Non lo erano per il Palermo in piena crisi finanziaria e non lo sono nemmeno per quello attuale, ma stavolta questi ‘spicci’ andranno perduti”, conclude.