Lo Monaco: “Palermo ha carte in regola per la A. Esonero Corini? Sconfitta per tutti”

Pietro Lo Monaco , ex amministratore delegato di Catania e Palermo , è attualmente protagonista di una nuova sfida professionale in Lega Pro . Incarico manageriale al Novara impegnato nella lotta per il mantenimento della categoria nel proprio girone di pertinenza. L'esperto dirigente campano dice la sua sulla corsa promozione in Serie B , con il Parma che si appresta a tagliare il traguardo da capolista, la lotta serrata per il secondo posto tra Cremonese , Venezia e Como , il Palermo di Mignani che cerca di ritrovare il successo dopo il pareggio contro la Sampdoria , sesto e attardato rispetto alle dirette concorrenti. Di seguito le dichiarazioni concesse da Lo Monaco a News.Superscommesse.it.

"Il Palermo ha sicuramente tutte le carte in regola per il salto di categoria e per giocarsi al meglio i playoff. Ripeto, però, che si tratta di un vero e proprio terno al lotto che il più delle volte premia chi non parte da favorita. In B quest'anno, ad esempio, a mio parere rischia di essere premiato il Catanzaro, che se sta bene fisicamente e mentalmente potrebbe essere l'outsider. Corini? L'allenatore a mio parere si cambia solo se lo spogliatoio non è più dalla sua parte. Quando si cambia in corsa è una sconfitta per tutti, soprattutto per la società, non solo per il tecnico. Se hanno deciso di sostituirlo evidentemente hanno intravisto delle situazioni che volevano il cambio"