Mignani: “Voglio una squadra coraggiosa. Chi in coppia con Brunori? Rispondo così”

"Pretendo di più, è normale. Mi piacerebbe che la mia squadra facesse la partita. Come vi ho accennato prima ci sono degli avversarsi però. Mi interessa lo spirito e l’atteggiamento con cui si affrontano le partite. La soluzione migliore è affrontarla con tanta voglia, coraggio e forza. Mancava un po’ questo e dobbiamo cercare di riportarlo. Aspettative? Non dipendono da me, posso solo dire che cercherò di dare tutto me stesso per fare il meglio possibile. Se le aspettative sono alte da quando sono arrivato io, gratifica il mio percorso ma si azzera quando si ricomincia. Chi in coppia con Brunori? Penso che tutti possono giocare insieme, hanno tutti caratteristiche diverse. Bisogna rendere omogeneo il reparto offensivo. Insigne ha caratteristiche diverse da Mancuso. Brunori da Traorè. Il calcio moderno dimostra che il reparto offensivo può essere composto da diversi giocatori con caratteristiche diverse. Mancuso? Non avendolo visto prima non so se è cambiato il suo umore. È nel progetto, sa che può dare un contributo e lo tengo in considerazione come gli altri. Vasic? Non ha fatto ancora allenamenti con il gruppo, aspetto per valutarlo".