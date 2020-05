LND, parla Sibilia: “Blocco ripescaggi? Dovrà trovare la maggioranza in Consiglio, ci opporremo fermamente”

Cosimo Sibilia sul possibile stop della Serie D.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, in attesa del Consiglio Federale di mercoledì, ha confermato di non essere d’accordo con un ipotetico blocco dei ripescaggi. Le sue dichiarazioni rilasciate alla redazione di tuttomercatoweb.com.

“Mi aspetto indicazioni chiare sulle modalità di completamento della stagione, così da poter dare al movimento dilettantistico quelle risposte che attende con impazienza. Il blocco dei ripescaggi è una proposta dell’assemblea delle società di Lega Pro che dovrà trovare la maggioranza in Consiglio Federale. Ci siamo già espressi in tal senso: come LND non siamo d’accordo. Io ho sempre sostenuto che 100 squadre professionistiche siano troppe. Il sistema non regge più, a maggior ragione adesso, e una revisione dei campionati in quell’area è assolutamente necessaria. Con i poteri attribuiti ora dal Decreto Rilancio abbiamo la grande occasione per riformare il nostro calcio. L’attuale governance federale aveva già avviato la riflessione sulla riforma dei campionati, ma poi tutto si è interrotto per far fronte all’emergenza. È credibile che in questo contesto straordinario il dibattito possa trovare finalmente una soluzione”.