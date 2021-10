LIVE Serie C-Girone C, Vibonese-Palermo 1-3: Soleri cala il tris a Vibo Valentia!

Edoardo Soleri ipoteca la vittoria rosanero! Quarto centro stagionale per l'ex Roma

Edoardo Soleri firma il terzo gol dei rosanero. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Dall'Oglio interviene l'ex Roma che segna dopo tre tentativi: prima non arriva sulla sfera poi di testa colpisce la traversa e infine deposita in rete con un tocco di testa ravvicinato. Ad una manciata di minuti dalla fine del match - valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C - la squadra di Giacomo Filippi ipoteca tre punti preziosissimi per la propria stagione agonistica.