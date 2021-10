LIVE Serie C-Girone C, Vibonese-Palermo 1-1: Giuseppe Fella trova il gol del pari

Il Palermo trova il gol del momentaneo pareggio in quel di Vibo Valentia

Il Palermo al minuto 50' della seconda frazione di gioco ha trovato la rete del momentaneo pareggio sul campo della Vibonese. Primo gol in campionato per Giuseppe Fella che ha insaccato in spaccata dall'interno dell'area di rigore dopo l'iniziale conclusione di De Rose respinta con i pugni da Mengoni. Uno a uno il parziale presso lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia.