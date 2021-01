LIVE Potenza-Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Potenza-Palermo.

Sabato 30 gennaio, allo Stadio “Alfredo Viviani”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Ezio Capuano, che la compagine rosanero ha già battuto nel girone d’andata grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. La sfida, valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match.

Segui la diretta testuale su Mediagol.it.