LIVE Pergolizzi racconta la storica promozione del Palermo. Intervista esclusiva

Rosario Pergolizzi saluta il Palermo e i suoi tifosi.

APPUNTAMENTO ALLE 9.00 SULLA PAGINA FACEBOOK DI MEDIAGOL.

Dopo aver dominato per tutta la stagione il campionato di Serie D sempre da capolista, il Palermo ha recentemente festeggiato la promozione in Serie C a tavolino, a causa dello stop definitivo del campionato legato all’emergenza Coronavirus. Un ritorno tra i professionisti insolito, ma che ha ugualmente regalato grande gioia a società e tifosi.

Calciomercato Palermo, ultimo giorno in rosanero: otto conferme e tanti addii. Sforzini in stand-by

A condurre verso il traguardo la squadra rosanero in questa annata è stato Rosario Pergolizzi. L’allenatore palermitano, nonostante gli ottimi risultati ottenuti durante il campionato, non è tuttavia riuscito ad ottenere la riconferma da parte del club di Viale del Fante. La società siciliana, infatti, dopo l’interruzione del campionato ha deciso di non rinnovare la fiducia al tecnico per la prossima stagione.

Il contratto dell’allenatore si è formalmente concluso il 30 giugno, anche se Pergolizzi è lontano dal capoluogo ormai da alcune settimane.

Martin: “I tifosi del Palermo meritano soltanto applausi”. Su Pergolizzi e la querelle Mirri-Di Piazza…

L’allenatore ex Palermo, in attesa di comprendere quale sarà il proprio futuro, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di Mediagol.it. Tanti i temi trattati: dall’inizio della sua esperienza sulla panchina rosanero, passando per le importanti vittorie in campionato, fino alla brusca fine della sua avventura alla guida del club rosanero.

Sono nato per fare parte della storia importante del Palermo e questo mi riempie di gioia, sia come uomo che come professionista. Ho fatto soltanto il mio dovere, con amore, umiltà, lavoro e sacrificio. È normale che nulla possa essere andato perfettamente, ma questo nessuno potrà mai togliermelo

Questo un estratto dell’intervista, che verrà pubblicata integralmente su Mediagol.it dalle ore 09:00 di mercoledì 1 luglio e che potrà essere seguita sulla pagina Facebook ufficiale di Mediagol sempre alle 9.00 tramite questo link: