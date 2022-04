LIVE Palermo, seduta mattutina verso Bari: rosanero in campo, assenti Felici e Somma

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida tra Bari e Palermo, in programma domenica pomeriggio al "San Nicola"

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento degli uomini di Silvio Baldini alla sfida contro il Bari, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola". E' iniziata da qualche istante la seduta mattutina presso lo Sport Village di Tommaso Natale. I rosanero sono già in campo per il consueto "torello": gli unici assenti sono Somma e Felici, mentre il resto dell'organico sta lavorando agli ordini di Baldini. Anche oggi sono stati aggregati alla prima squadra due giovani della Primavera: i portieri Grotta e Misseri.

Ricordiamo che nella giornata di ieri due calciatori del Palermo sono risultati positivi al Covid-19. Uno durante la pausa di Pasqua, ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio, l'altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro in città. E, accertata la positività, è stato posto in isolamento. Non sono previsti, al momento, controlli a tappeto, non essendo entrati a contatto con il gruppo squadra.

ORE 09.49: Presente anche Pelagotti, che sta svolgendo un allenamento differenziato dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto nei giorni scorsi. Massolo in gruppo.

ORE 09.52: Ecco i primi due schieramenti, con una novità tattica:

GIALLI 4-3-1-2: Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; Luperini, Odjer, Damiani; Valente; Santana, Soleri

VIOLA 4-2-3-1: Grotta; Buttaro, Doda, Giron, Perrotta; De Rose, Dall’Oglio; Silipo, Fella, Floriano; Brunori

ORE 09.59: Lavoro tattico intervallato da circuiti di rapidità per i rosanero. Anche Pelagotti si allena con gli altri tre portieri, ma senza andare mai a terra.

ORE 11.05: Calci d'angolo e uscite dal basso in fase di pressione; partitella a tema; sessione di tiri in porta per i rosanero.

ORE 11.14: Termina la seduta mattutina.