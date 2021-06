LIVE Palermo, le parole di Filippi e Castagnini: segui la diretta su Mediagol.it

Le parole del tecnico e del direttore sportivo del Palermo in conferenza stampa

E' ufficiale il rinnovo del tecnico, confermato attraverso una nota diramata dalla società rosanero tramite i propri canali di riferimento. Filippi, subentrato a Boscaglia a stagione in corso, ha preso le redini della squadra dopo l'esonero del tecnico gelese e ha condotto il Palermo ai playoff. Confermato anche Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo. Oggi entrambi interverranno in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima.