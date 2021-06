LIVE Palermo, le parole di Filippi e Castagnini: segui la diretta su Mediagol.it

Castagnini: "Ritiro? Abbiamo visionato alcune località e qualcuna dobbiamo ancora visionarla. Dopo di che tireremo le somme. In questa settimana dovremmo concludere la sede del ritiro. Marong? Stiamo vedendo di prolungargli il contatto. Anche lui in questi mesi si è meritato il rinnovo. Per quanto riguarda i rinnovi c'è tutto il tempo per poterne parlare ma secondo me potrebbe essere un vantaggio il fatto che è un giocatore sia in scadenza perché può avere maggior concentrazione. Al momento le scadenze non sono un problema. Il centrocampo lo scorso anno credo che non abbia sofferto più di tanto. La squadra ha dimostrato di essere importante perché vorrei ricordare che con la Ternana abbiamo pareggiato due volte nonostante abbia ammazzato il campionato. I nostri hanno avuto dei cali di concentrazione e su questo dobbiamo lavorare. La squadra in delle partite ha fatto benissimo e in altre meno di quanto ci si aspettava. Non contano le caratteristiche ma più l'aspetto motivazionale".