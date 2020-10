LIVE Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Ternana-Palermo.

Nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, la compagine rosanero affronterà fra le mura dello Stadio “Libero Liberati” gli uomini di Cristiano Lucarelli: la sfida, valida per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone C), andrà in scena alle ore 15. Un vero e proprio banco di prova per gli uomini di Roberto Boscaglia, chiamati a reagire dopo la sconfitta e la prova opaca offerta contro il Teramo.

Chi interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match è proprio il tecnico del Palermo. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.