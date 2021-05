LIVE Juve Stabia-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo.

Mercoledì 19 maggio, alle ore 17.30, allo Stadio “Romeo Menti”, la compagine rosanero affronterà gli uomini di Pasquale Padalino. Un risultato su tre a disposizione per Pelagotti e compagni, costretti a vincere in trasferta per passare il turno. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C.

