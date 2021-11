LIVE Fidelis Andria-Palermo 0-2, al minuto 63′ raddoppio rosa con Almici

Raddoppio del Palermo presso lo stadio Degli Ulivi di Andria: Alberto Almici sfrutta al meglio un assist di Nicola Valente

Il Palermo si porta sullo zero a due grazie alla firma di Alberto Almici. Imbucata di Fella sulla fascia sinistra per Valente che serve con un preciso mancino sull'altra fascia l'accorrente Almici che deposita con un piatto destro dall'interno dell'area di rigore. A poco meno di mezz'ora dalla fine del match di Serie C, la formazione di Filippi sembra essere in controllo della gara.