LIVE Cavese-Palermo, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cavese-Palermo.

Dopo la sosta invernale e la breve pausa dalle attività, la compagine rosanero torna a giocare in trasferta. Sabato 9 gennaio, allo Stadio “Simonetta Lamberti”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Salvatore Campilongo. La prima partita del 2021 per il Palermo: di fronte, l’ultima della classe, reduce dalla sconfitta rimediata contro la Turris e l’ennesimo cambio in panchina. La sfida, valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 14.30.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Roberto Boscaglia, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. Segui la diretta testuale su Mediagol.it.