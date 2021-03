LIVE Catania-Palermo, la conferenza stampa di Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Catania-Palermo.

Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia andrà in scena alle ore 20.30. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal nuovo tecnico della Prima Squadra Giacomo Filippi, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C.

Segui la diretta testuale su Mediagol.it.