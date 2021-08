LIVE alle 17.10 cronaca Enna-Palermo su Mediagol, amichevole estiva in Sicilia

A partire dalle 17.10 sui canali social di Mediagol.it (Facebook, YouTube, Twitch) potrete seguire la seconda amichevole ufficiale del Palermo 2021-2022

Primo test in Sicilia per la formazione di Giacomo Filippi dopo le convincenti prove, nel corso del ritiro estivo di San Gregorio Magno (SA) contro Potenza, Monopoli e Salernitana. Ulteriore occasione per testare rodaggi e meccanismi in divenire e per capire come può esser completato il mosaico a disposizione per il tecnico nativo di Partinico.