Licciardi: “Nostro obiettivo non snaturarci. Contro la Torres test impegnativo”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo Women, Antonella Licciardi, che farà il proprio esordio in Coppa Italia nel pomeriggio di domani (ore 18.00, Pasqualino Stadium di Carini) contro il Sassari Torres

Parola ad Antonella Licciardi . Il coach del Palermo Women ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne del "Giornale di Sicilia". Le ragazze rosanero si apprestano ad affrontare il Sassari Torres nel match valido per il primo turno di Coppa Italia riservato alle formazioni di Serie A e Serie B . Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00 al "Pasqualino Stadium" di Carini. Di seguito, le dichiarazioni di Licciardi che ha tracciato il quadro della situazione in vista dell'esordio stagionale.

"Le ragazze sono in una condizione fisica accettabile in quanto hanno lavorato alacremente durante il periodo di preparazione. Il nostro è un gruppo molto più esperto, allestito per affrontare un torneo difficile come quello cadetto dove su 14 squadre ai nastri di partenza una sarà promossa, tre retrocederanno e dove ogni compagine si è rinforzata attingendo a piene mani anche da squadre retrocesse dalla A. Quello di Coppa con la Torres è un test impegnativo contro una squadra, che si è posta l'obiettivo di ritornare sin da subito nella massima serie rinforzandosi con 14 atlete di categoria. Il nostro obiettivo è quello di non snaturarci, mantenendo quell'identità che ci ha consentito di vincere lo scorso campionato, in modo da raggiungere quanto prima la salvezza per poi continuare questo percorso di crescita, togliendoci anche qualche soddisfazione".