Licata-Palermo, “Dino Liotta” vestito a festa: i supporters rosanero preparano l’esodo

Un derby che sa di festa

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica presenta con queste parole il match che domenica attende il Palermo, impegnati in casa del Licata. Il “Dino Liotta”, per l’occasione, si tirerà a lucido ed il comune in provincia di Agrigento non vede l’ora di accogliere i rosanero. Le due squadre, infatti, hanno uno storico rapporto di amicizia. Tra gli spalti, dunque, non ci sarà spazio per la rivalità, tanto che il maggior numero di posti possibili sarà riservato alla tifoseria ospite.

I primi 400 biglietti messi a disposizione dalla società, infatti, sono già esauriti, così come quasi gli ulteriori 600 dati dall’ampliamento del settore ospite. In totale, il dato ufficiale di biglietti venduti ammonta a circa 4.700 staccati rispetto alla capienza massima di 4.970 posti totali. L’impianto, come spiega il noto quotidiano, potrebbe ospitare 11.000 spettatori, ma “per interventi strutturali mai fatti non sono stati possibili confermare“.

Licata-Palermo, biglietti in vendita: info, dettagli e prezzi

Intanto, in quel di Licata c’è qualche malumore, in virtù della netta sconfitta subita nella scorsa giornata contro il Savoia, diretta contendente alla promozione. Gli ultras gialloblù, così, si sono spaccati in due. Un gruppo, attraverso un comunicato, ha annunciato di non volere dare importanza al risultato di domenica: “Non ci venite a dire che vi volete riscattare col Palermo e mettere in campo l’ardore agonistico e la determinazione che non è stata messa in campo col Savoia. Era più corretto che la partita della vita si andasse a fare a Torre Annunziata. Domenica col Palermo dovrà essere una festa e del risultato a noi non importa proprio nulla. Pensiamo solo ad accogliere degnamente il Palermo ed il popolo palermitano. Forza Licata e Forza Palermo“, questo il chiaro messaggio. La Curva Sud, invece, non guarda all’amicizia: “Come ogni domenica, la nostra priorità sarà vincere. Senza esclusione di colpi”. Il “Dino Liotta”, ad ogni modo, domenica sarà vestito a festa.

