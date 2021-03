Legrottaglie: “Io al Palermo? Piazza incredibile come Catania, ci sono state tante voci…”

“Non vedo l’ora di allenare e lavorare. Posso dare tanto a questo calcio, mi sento pronto per continuare questo cammino”.

Parola di Nicola Legrottaglie. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico ex Pescara, intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”: dalla lotta scudetto in Serie A, ai rumors relativi ad un suo possibile approdo sulla panchina del Palermo. D’altra parte, Dario Mirri aveva già incontrato l’ex calciatore della Juventus per altri motivi. Legrottaglie, infatti, era presente ad un incontro tra il presidente del Palermo e Andrea Radrizzani. Legato al patron del Leeds da una sincera amicizia, tra i due intercorre un rapporto di reciproca stima e massima fiducia sotto il profilo umano e professionale (LEGGI QUI I DETTAGLI).

PALERMO – “Ero stato accostato al Palermo? Ci sono state tante voci. Se c’è una panchina disponibile è normale essere considerato un papabile. Non per presunzione, ma per l’esperienza che ho. Il Palermo lo avevo incontrato per altre situazioni? Un incontro tra addetti ai lavori. Quando incontri persone vengono fuori delle opportunità. Palermo è una piazza incredibile, come Catania dove sono già stato. Chi non vorrebbe lavorare in piazze del genere?”, sono state le sue parole.

MILAN – “Il Milan aveva dato dei segnali di cedimento a gennaio. È stato incredibile ciò che ha fatto prima non quello che sta facendo adesso. Il Milan ha comunque le coppe e può ancora giocarsela in altri ambiti. Ibra torna in Nazionale? Se uno sta bene deve giocare ovunque. Club o Nazionale. Quando smetterà lo deciderà lui”.

GATTUSO E CORSA CHAMPIONS – “Il Napoli non è da sottovalutare. L’ambiente dopo le varie critiche si è rasserenato. Darà del filo da torcere. Gattuso è stato criticato? Continua il suo percorso da allenatore. Ha fatto vedere anche del bel calcio. Poi ha avuto dei problemi da non sottovalutare come alcuni infortuni. Credo debba essere contento. L’obiettivo del Napoli è arrivare in Champions. E poi agli azzurri manca una partita”, ha concluso.