Lega Pro, Vulpis: “Palermo, Catania, Messina, Foggia di Zeman. Serie C sarà top!”

Il vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, si sofferma su composizione di gironi e calendari del prossimo campionato di Serie C che vedrà protagoniste, tra le altre, Palermo, Catania e Messina

Dopo le esclusioni eccellenti patite da club di prestigio come il Chievo Verona dal prossimo campionato di Serie B. con relativo effetto domino in termini di ripescaggi tra Serie C e Serie D , in Lega Pro è tempo di pensare alla prossima stagione. Intervenuto a TMW Radio , nel corso del format radiofonico "Maracanà", il vicepresidente, Marcel Vulpis, ha tracciato un bilancio consuntivo dei suoi primi mesi ai vertici dirigenziali della terza divisione calcistica italiana, al fianco del presidente Francesco Ghirelli . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal numero due della Serie C.

"Abbiamo tante squadre dal grande nome, poi squadre come il Sudtirol con una struttura quasi da Serie A. Quest'anno si torna al passato, si divide il campionato per fasce orizzontali ma ancora non sono stati stilati i campionati per capire i ricorsi. Dovevamo presentare il campionato il 4 agosto ma ci sarà un piccolo slittamento. Dopo il 10 speriamo di presentare il calendario. Sarà un campionato di Serie C che sembrerà una B2 per la presenza e la qualità dei club che vi parteciperanno. Pensate soltanto alla Sicilia, ci sono Palermo, Catania e Messina che hanno un seguito importante. Avremo il Foggia di Zeman, c'è l'Avellino. Di questi sette mesi nel mio nuovo ruolo mi porto il senso di umanità che ho incontrato da parte delle varie dirigenze. Tutti ci credono e sperano nel salto di categoria. Oggi siamo il calcio vero italiano, quello dei territori, siamo la dimensione vera che Serie A e Serie B hanno perso".