Lega Pro, Palermo-Padova la gara più vista di sempre: ecco i dati auditel

La sfida fra Palermo e Padova è andata in scena domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo torna in Serie B dopo tre anni esatti. Due vittorie, quelle conquistate dagli uomini di Silvio Baldini in tutte e due le finali grazie ai gol realizzati da Roberto Floriano e Matteo Brunori, che hanno permesso alla compagine rosanero di staccare il pass per la cadetteria.