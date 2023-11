Lecco-Spezia, Bonazzoli: “Vogliamo cambiare trend casalingo. Loro hanno problemi”

“Giocare e proporre può essere una nostra caratteristica anche se ci sono partite in cui ci siamo difesi bassi come inizialmente a Reggio Emilia. Con l’Ascoli c’è stato gioco, non solo difesa e contropiede e non penso che lo Spezia venga qui per chiudersi. Dovremo essere bravi noi a capire quale atteggiamento tenere in campo. Vogliamo cambiare il trend casalingo e cercheremo di mettere la partita sui binari giusti fin dall’inizio”.

ASSENTI -“Domani mattina vedremo chi sarà al 100%, ma non penso ci saranno grandissimi cambi. Di Stefano non ci sarà sicuramente, Tenkorang ritorna dopo l’influenza e tutti gli altri sono disponibili. - conclude Bonazzoli – Novakovich forse sente l’assenza del gol, ma per ora non ce lo sta facendo pesare. Gli ho parlato e spiegato che l’importante è vincere, chi segna per noi è uguale. Il gruppo conta più del singolo e ora lui ci serve per far salire la squadra. Ci somigliamo? Qualità simili, è molto fisico e gli piace smarcarsi sulle fasce laterali”.