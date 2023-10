Lecco, Crociata: “Io al Palermo? Un sogno, sono cresciuto con i colori rosanero”

Le parole del centrocampista del Lecco in vista della sfida in scena al "Barbera": "Affrontare il Palermo sarà difficile per tutti, noi verremo lì per provare a giocarcela".

"Quest’anno giocare contro il Palermo sarà difficile per tutti. Sappiamo che la società ha investito e hanno un organico molto forte con tanti giocatori importanti. Sarà difficilissimo, poi giocando in un Barbera pieno lo sarà ancor di più. Noi verremo lì per provare a giocarcela fino alla fine come sempre". Lo ha detto Giovanni Crociata, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Il centrocampista del Lecco si è espresso in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Non una partita come le altre per il classe 1997, palermitano doc.

"Io sono cresciuto con i colori rosanero, mio padre mi portava praticamente sempre allo stadio per vedere le partite. Purtroppo, per un motivo o per un altro, non sono mai riuscito a mettere un piede in campo al Barbera. So solo che è un sogno da quando ho iniziato a giocare a calcio. Spero, anche se da avversario, che questa sia la volta buona per giocarci. Se mi piacerebbe indossare la maglia rosanero? Ho sempre avuto questo sogno, non lo nascondo. Tornare a casa per me sarebbe bellissimo. Sinceramente non so se c’è mai stato qualche interessamento del club nei miei confronti. Quest’anno sono al Lecco e sono molto felice di essere qui, vedremo nei prossimi anni. Chissà...", ha proseguito Crociata.

SUL LECCO - "Mi sto trovando molto bene, con ambiente, compagni e società. L’esser partiti un po’ in ritardo (prime tre giornate rinviate, ndr) è una cosa che abbiamo un po’ pagato soprattutto all’inizio, però adesso siamo insieme da un bel po’ di tempo e le cose stanno iniziando a girare un po’ meglio anche dal punto di vista dei risultati. È stata una liberazione. Abbiamo passato un momento difficile, avevamo un solo punto, però le prestazioni ci sono sempre state. Siamo una squadra che non molla mai. Avevamo bisogno dei tre punti, che fortunatamente sono arrivati, tra l’altro in una gara molto difficile contro il Pisa. Dobbiamo continuare a fare punti e ragionare partita dopo partita", ha concluso.

