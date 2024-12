LE PAGELLE DI SASSUOLO-PALERMO 1-2. Una sconfitta che sa di campionato finito

Il Palermo perde un'altra partita, la terza consecutiva. Una sconfitta che ha il sapore di campionato finito e che potrà, al massimo, rivelare sorprese in negativo per i rosanero.

Non ha davanti un avversario facile ma riesce a limitare Laurientè come può, ma il francese è di qualità superiore e si vede. Sbaglia qualche appoggio facile, ma nel complesso ha impostato con lucidità la (poca) manovra rosanero.

Uno dei migliori dei rosanero: si trova davanti prima Moro e poi Pierini ma riesce a gestirli senza troppi affanni. Più preciso del compagno di reparto citato in precedenza in fase di costruzione.

Anche l'ex Venezia non affronta una sfida facile contro Berardi ma non sfigura, nonostante si faccia saltare facilmente in qualche occasione. Meno presente in fase offensiva delle ultime uscite per una questione di modulo.