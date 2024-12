LE PAGELLE DI PALERMO-BARI 1-0. Una vittoria che regala un po’ di respiro

1 di 3

DIFESA

Il Palermo torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, e lo fa davanti ai propri tifosi. Un successo che regala un po' di respiro alla squadra di Dionisi.

DESPLANCHES 6+

Appare più sicuro delle ultime uscite, compie degli interventi salva risultato nel secondo tempo e rischia meno rispetto agli ultimi tempi. Tuttavia una distrazione in complicità con Diakitè poteva regalare il pareggio agli ospiti.

CECCARONI 6

Partita ordinata per l'ex Venezia, attento in fase di copertura, riesce a mettere una pezza più volte ai lanci avversari. Si lancia poco in avanti e non riesce mai a sfondare. NEDELCEARU (dall'84') S.V.

NIKOLAOU 6.5

Il migliore tra i difensori, riesce ad arginare bene Lasagna e Falletti nonostante il continuo due contro due lasciato dai rosanero. Lucido nei momenti importanti del match.

BANIYA 6-

L'italoturco fa il suo tra le retrovie, ma non sembra avere la lucidità per gestire in modo pulito alcuni palloni, soprattutto negli ultimi minuti. Soffre la velocità di Dorval.

DIAKITÈ 6

Non sfigura contro un avversario di assoluto livello come Dorval, riuscendo più volte a fermarlo in corsa. Non riesce a sgasare al meglio delle sue possibilità e si vede costretto la maggior parte delle volte a scaricare il pallone centralmente. Rischia di combinarla grossa con Desplanches per un'incomprensione.