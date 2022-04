LE PAGELLE DI MONOPOLI-PALERMO 0-2: Brunori chapeau, Marconi leader. Tre punti d’oro

1 di 3

DIFESA

A cura di Nicolò Cilluffo

Una vittoria dalla fondamentale importanza per continuare a credere nel secondo posto. Tre punti pesanti ottenuti sul campo del Monopoli - diretta concorrente per il salto di categoria - dopo una partita gagliarda e intensa. Il Palermo di Silvio Baldini porta a casa il terzo successo consecutivo dopo i sei punti racimolati contro Taranto e Picerno. Decisivi Nicola Valente e il solito Matteo Brunori che anche oggi ha realizzato un gol letteralmente da cineteca (il 24esimo in campionato). Le pagelle di Mediagol.it

PELAGOTTI 6

Normale amministrazione per il portiere originario di Empoli che non è stato particolarmente impensierito dagli attacchi sporadici del Monopoli. Un paio di buone uscite e nessuna sbavatura dal punto di vista tecnico.

ACCARDI 6,5

In linea con le ultime buone prestazioni, il difensore palermitano dimostra di star vivendo il miglior momento di forma della sua stagione. Si spinge in avanti quando può e annulla il pericoloso Guiebre sul binario destro.

LANCINI 6

L'ex Brescia gioca una partita ordinata ma che viene condizionata dal giallo evitabile rimediato al minuto 7' del primo tempo per un fallo commesso su Arena nei pressi del cerchio di centrocampo.

MARCONI 7

Ivan gioca una delle migliori prestazioni della sua stagione. Attento, preciso e tonico. L'ex Monza compie diversi interventi provvidenziali come quando al 63' Bussaglia in velocità stava per incunearsi dentro l'area di rigore del Palermo. Marconi si candida ufficialmente al ruolo di leader del reparto difensivo di Silvio Baldini

GIRON 6,5

Il terzino francese è propositivo e riesce spesso a spostare l'ago della partita sul lato sinistro grazie alle sue numerose gite fuori porto. E' suo l'assist (il secondo nelle ultime due partite) per il gol di Valente: traversone perfetto sul secondo palo per il taglio di Valente che ha solamente dovuto spingere in rete. Rimedia un cartellino giallo al 48' e salterà la prossima gara per squalifica