LE PAGELLE DI ENNA-PALERMO 1-1: rosanero fermati sul pari, De Rose il migliore

Il Palermo non va oltre l'1-1 nell'amichevole contro l'Enna. Un pari che ha lasciato qualche dubbio sotto l'aspetto difensivo dove i rosanero sono apparsi leggermente svagati, si spera sia stato solo un caso. Palermo macchinoso e sterile anche nello sviluppo della fase offensiva in cui sono mancate incisivitàe profondità. Rarissime le conclusioni rosa verso la porta difesa da Dolenti. Comunque soddisfatto il tecnico Giacomo Filippi che ha elogiato l'impegno e la voglia messe in campo dai suoi ragazzi ai quali ha solo rimproverato la poca concretezza negli ultimi venti metri. In avanti non si riesce a proporre in modo pericoloso Giuseppe Fella, sufficienti le prestazioni di Roberto Floriano e Andrea Silipo che quantomeno provano a mettere un pò di pepe nel match. Le pagelle di Mediagol.it.