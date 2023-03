Lanna: “Aurelio stimolato, contenti per Vido. Soleri era il rigorista ma…”

Il Palermo torna a sorridere dopo cinque pareggi consecutivi. La formazione di Eugenio Corini, oggi assente per squalifica, ha battuto il Modena di Tesser per cinque a due. Una rimonta pazzesca di Verre e compagni che, almeno per una notte, agganciano la zona playoff del campionato di Serie B. Il vice di Corini, Salvatore Lanna, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra siciliana. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Aurelio? Giocava in C fino a pochi mesi fa. Deve migliorare sicuramente dal punto di vista difensivo. Giocare anche con Graves non lo ha aiutato, anche per via della lingua. Il ragazzo ha forza mentale e fisica, è un prospetto sul quale lavoreremo, è molto stimolato. Gol di Vido? Siamo contenti per il suo come per Soleri e Tutino. Il rigore? Certifica il valore del gruppo e della persona che è Soleri, si è tolto qualcosa di suo, in lista il rigorista era Edoardo ma ha voluto che lo battesse Luca”