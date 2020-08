Lancini: “Sto benissimo a Palermo, daremo sempre il massimo. Martinelli? Ci manca tanto”

La carica di Edoardo Lancini.

Dopo un’ottima stagione in cui è diventato presto un pilastro della difesa del Palermo, Edoardo Lancini si è meritato la riconferma con la maglia rosanero: anche l’anno prossimo, in Serie C, il classe ’94 avrà il compito di guidare la retroguardia della sua squadra e contribuire direttamente al raggiungimento della promozione in Serie B tanto ambita.

Durante la trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, Lancini ha espresso la sua volontà di continuare a vincere anche l’anno prossimo:

“Il bilancio di quest’anno è stato senza dubbio positivo perché abbiamo trovato la promozione in Serie C. Mi sono trovato fin da subito benissimo a Palermo, una città molto calorosa. Avevo già lavorato con mister Boscaglia tre o quattro anni e non posso che dire di essermi sempre trovato benissimo. Dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva e sono sicuro che il mister ci darà tanto anche sotto questo aspetto. Se troviamo la concentrazione giusta riusciremo a fare il massimo. Siamo tutti stanchi, ma credo sia normale a causa del ritiro e dei carichi pesanti che iniziano a farsi sentire. Cercheremo di dare tutti noi stessi anche nella prossima stagione e poi vedremo cosa accadrà. Girone C? È complicato anche per il fatto che vi sono tante squadre che hanno una storia dietro, ma sono sicuro che noi riusciremo a dire la nostra. Daremo sempre il massimo e cercheremo di portare a casa sempre punti, in Serie D avevamo l’obbligo di vincere mentre in C abbiamo la necessità di dare il massimo e ci proveremo per far felici i nostri tifosi. Nuovi arrivi? Si sono integrati benissimo, conoscevo già Palazzi e Marconi perché ci avevo giocato contro ma si vede che sono bravi ragazzi e per noi questo è importante perché noi siamo una grande famiglia. Martinelli? Spero di rivederlo perché ci manca tanto sia in campo che sotto l’aspetto umano. Coronavirus? All’inizio è stato davvero difficile però ci stiamo abituando bene e non vediamo l’ora di ritrovare anche i nostri tifosi“.