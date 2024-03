La Repubblica: “Palermo a corto di fiato, a Brescia forze fresche”. Stulac dal 1′?

Domani arriva la terza partita in sette giorni: Corini sta pensando a qualche novità di formazione.

Mediagol ⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 09:19)

"A Brescia forze fresche per un Palermo a corto di fiato". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida tra Brescia e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". I rosanero torneranno in campo quattro giorni dopo la sconfitta rimediata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro la Ternana. Poi, il prossimo weekend la squadra di Eugenio Corini farà visita al Lecco, prima dell'ennesimo scontro diretto in programma al "Barbera" col Venezia.

"Ora come non mai bisogna mantenere nervi saldi e concentrazione. Soprattutto dopo gli ultimi risultati che hanno tramortito il Palermo e tentato di porre un freno alle ambizioni del progetto City Group. [...] Toccherà a Corini domani ritrovare forze fresche nell’organico e la ricetta giusta per scuotere una squadra apparsa stanca fisicamente e troppo fragile mentalmente. [...] Nulla è, però, perduto e la Serie A è ancora possibile", si legge.

Il Palermo occupa attualmente il quinto posto in classifica, scavalcato dal Como, con il secondo posto che dista cinque lunghezze. I rosanero, dunque, voleranno in quel di Brescia con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio contro una squadra che non vive il suo miglior momento. Gli uomini di Rolando Maran, infatti, hanno conquistato appena sei punti in altrettanti incontri, "ma sono ostici e bisognerà avere una condizione generale che permetta di reggere prima e dopo il novantesimo". Per questo motivo Corini potrebbe optare per alcuni cambi "e Leo Stulac si candida per un ruolo da protagonista".

Lo sloveno, infatti, scalpita e potrebbe tornare a centrocampo al fianco di Segre, facendo rifiatare Gomes. "Ma occhio all’opzione Coulibaly e in debito d’ossigeno c’è anche Ranocchia che però cerca di stringere i denti", prosegue il noto quotidiano. In difesa, Nedelcearu agirà ancora una volta al fianco di Ceccaroni con Diakité e Lund terzini. In avanti, "ha convinto la prova di Traoré ma dovrebbe lasciare spazio a Di Francesco", con Brunori e Di Mariano a completare il reparto. "L’ex Milan potrebbe, però, subentrare in corsa per lo sprint decisivo ed essere l’arma in più".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.