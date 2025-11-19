La Repubblica: “Il Palermo lavora sulla mente e Palumbo diventa regista”

Colloqui tra giocatori e lo staff di Inzaghi per scacciare la paura. Vasic dal primo minuto. Promozione sui biglietti

Il Palermo si prepara alla ripresa del campionato con la ferma intenzione di ritrovare la "scintilla" perduta, sia a livello tecnico-tattico che di spirito, in vista della trasferta di sabato contro la Virtus Entella a Chiavari. La squadra, sotto la guida di Pippo Inzaghi, è impegnata a Torretta in un duplice lavoro: quello sul campo, dove si studiano possibili correttivi come l'impiego di Vasic titolare, l'arretramento di Palumbo in regia e l'avanzamento di Brunori come seconda punta, e quello psicologico, fondamentale per scacciare la paura e restituire ai giocatori la serenità necessaria per concretizzare le azioni. L'obiettivo è superare l'atteggiamento timoroso che ha caratterizzato le ultime uscite, dove i rosanero hanno subito tre sconfitte in quattro gare, e tornare a esprimere la qualità vista nelle prime giornate.

Per affrontare al meglio la sfida in Liguria, che si giocherà su un campo in erba sintetica, Inzaghi ha deciso di non lasciare nulla al caso, disponendo una partenza anticipata per permettere alla squadra di abituarsi al terreno di gioco. Questa scelta deriva dall'esperienza negativa del precedente match contro la Juve Stabia, anch'esso disputato sul sintetico, dove le difficoltà di adattamento avevano contribuito alla sconfitta. La seduta di rifinitura è stata perciò programmata per venerdì allo stadio Enrico Sannazzari per familiarizzare con la superficie ed evitare errori come lo scivolone di Pierozzi che facilitò il gol vittoria a Castellammare di Stabia.

Oltre al campo, il club cerca di riaccendere la scintilla anche nel legame con i propri tifosi, la cui passione non si è mai spenta, come testimoniato dai circa 700 biglietti già venditi per il settore ospiti a Chiavari. Per incentivare ulteriormente la partecipazione e remare tutti nella stessa direzione, il Palermo ha lanciato il "Pink pack 3 games", un pacchetto unico per assistere alle prossime tre gare casalinghe contro Carrarese, Sampdoria e Padova a prezzi agevolati. L'impegno della società si estende anche al sociale: il club ha infatti aderito alla manifestazione "Palermo in Rosa", per la settima edizione della passeggiata ludico-motoria che unisce sport e impegno civico in una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi.