Corriere dello Sport: “Palermo, è tempo di lottare, e Vasic può diventare letale”

Il giornale sottolinea che il salto di categoria è stato «più duro del previsto», anche perché le occasioni reali per mettersi in mostra non sono state molte. In due anni e mezzo infatti Vasic ha collezionato solo sette presenze da titolare in campionato, nonostante tre allenatori — Corini, Dionisi e oggi Pippo Inzaghi — abbiano sempre parlato bene del suo potenziale. Il quotidiano ricorda come gli ultimi due tecnici descrivessero un ragazzo che «si allenava benissimo» e avrebbe meritato più spazio, salvo poi essere frenato da concorrenza e questioni tattiche.