La Grotteria-Mediagol: “La mia sulla rosa attuale. Ecco le favorite per la B. Luperini, Santana e Pettinari…”

E’ stato l’acquisto più costoso dell’era Sensi a Palermo.

Stiamo parlando di Cristian La Grotteria. Nato a La Plata il 25 luglio 1974, l’ex calciatore argentino ha vestito la maglia rosanero per ben tre stagioni. Il suo cartellino fu rilevato nel 2000 a titolo definitivo dall’Ancona per una cifra vicina ai tre miliardi delle vecchie lire: numeri da capogiro per la Serie C di quel tempo. Trequartista, prima e seconda punta, La Grotteria era un vero e proprio jolly offensivo che abbinava una sopraffine tecnica di base ad una fisicità imponente. E in Sicilia l’attuale responsabile del settore giovanile del Cittadella è riuscito a conquistare immediatamente la promozione in Serie B, contribuendo con quattro pregevolissime reti, diventando uno dei beniamini della tifoseria.

“Se penso agli anni in cui ho vestito la maglia del Palermo scende la lacrimuccia, soprattutto adesso che magari il Palermo è in Serie C. Proprio in questa categoria ho vissuto la mia esperienza in rosanero, sebbene abbia giocato anche in B: è un periodo che mi è rimasto nel cuore”. Lo ha dichiarato l’ex calciatore del Palermo, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it.

PALERMO – “Credo che il Palermo abbia un bel mix di giovani ed esperti. Conoscendo la piazza, i tifosi si aspettavano certamente un colpo ad effetto: un attaccante o comunque un personaggio di spessore. L’arrivo di Luperini è importante, parliamo di un giocatore forte. Nonostante vi sia qualche altro svincolato di valore, io penso che il Palermo partirà così e poi strada facendo si vedrà. L’obiettivo è la Serie B in due anni, anche se la tifoseria la vorrebbe subito. La società sta ripartendo, quindi bisogna dargli fiducia. La dirigenza ha scelto un ottimo allenatore, ovvero Roberto Boscaglia. Pettinari poteva essere il profilo ideale? Stefano è un ottimo attaccante al quale serve una squadra che lo segue e che sia offensiva. Sono convinto che Boscaglia sia un maestro in tal senso. Santana? Credevo avesse smesso (ride, ndr). Mario è un grande e ha fatto una scelta coraggiosa nel momento giusto, sapeva che avrebbe potuto dare una grande mano al Palermo e l’ha fatto. Può dare un aiuto alla squadra anche all’interno dello spogliatoio, ricordiamoci anche del grave infortunio della scorsa stagione”, ha proseguito.

SERIE C – “Bari e Ternana punteranno certamente a vincere il campionato, ma il torneo di C è sempre ostico. Le due squadre che ho appena citato sono quelle più accreditate alla promozione, poi ci sono le sorprese e magari il Palermo potrà essere una di quelle. Il Covid in quel senso potrebbe dare paradossalmente una mano: quando si andrà in trasferta si potrà giocare con meno pressioni e questo potrebbe essere un vantaggio per il Palermo visto i tanti giovani presenti in organico”.

RICORDI – “Il gol in amichevole al Chievo? Me lo ricordo bene, un gran sinistro al volo. Quando il Palermo passò a Maurizio Zamparini ci dissero di andare in ritiro in Veneto, ma noi eravamo solo in sette e non capivamo cosa avremmo dovuto fare. Nel frattempo arrivarono tre pulmini con tanti giocatori e tra questi anche Pippo Maniero. A quel punto diventammo noi i nuovi. Lecce-Palermo 3-0? Me la ricordo bene, mi è rimasta impressa come un tatuaggio. Siamo arrivati cotti all’ultima partita contro una squadra forte dopo un inseguimento durato un campionato intero”, ha concluso La Grotteria.