La Buffon Academy torna a Palermo: open day per i giovani portieri

La Numero Uno Goalkeeper Academy ha annunciato il rinnovo della sua partnership per la stagione 2023/2024 con la prestigiosa Buffon Football Academy , scuola per portieri promossa dal nuovo capo-delegazione della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon .

"Un'opportunità straordinaria per i giovani portieri di Palermo e dintorni, in quanto quella di Palermo rappresenta l’unica Buffon Academy del sud Italia. Le attività, programmate con cura e supervisionate secondo il “Buffon Method”, saranno gestite da allenatori di portieri altamente qualificati con una vasta esperienza nel settore. Il primo evento in programma è l’open day del giorno 18 settembre alle ore 18:00, presso il centro sportivo Panormus, situato in viale Michelangelo 1180. L’evento sarà totalmente gratuito, ma sarà necessario iscriversi compilando il modulo presente sui canali social della ASD Numero Uno Goalkeeper Academy, o scrivendo su Whatsapp al numero 353 403 6802", si legge nella nota in questione.