Kanoute: “Ecco cosa serve per raggiungere i playoff e vincere. Quando affronterò il Bari…”

Parola a Mamadou Kanoute.

L’attaccante senegalese classe 1993, approdato alla corte di Roberto Boscaglia a titolo definitivo dal Catanzaro, è un nuovo giocatore del Palermo. Arrivato nel capoluogo siciliano nella serata di mercoledì, il calciatore originario di Dakar ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi tre anni. E nel pomeriggio di oggi è stato presentato in conferenza stampa.

“Per raggiungere i playoff serve giocare partita dopo partita come se fosse l’ultima, stare sul pezzo e stare concentrati. Cercare di fare le cose come si devono. La qualità serve, ma se non c’è la cattiveria non si raggiungono certi obiettivi. Le difficoltà della Serie C? Penso che qualsiasi squadra che sta in Lega Pro deve capire la realtà, per vincere devi addentrarti nel campionato di Serie C. Solo così si può arrivare lontano e si può vincere”, sono state le sue parole.

“Io sono in Italia da dieci anni, la mia famiglia vive a Roma. Per me adattarsi nel posto dove vai è fondamentale; conoscere la lingua è importante. Ho cercato di fare il massimo per poter almeno comunicare con la gente. A Palermo sono arrivato da poco. Auteri? Col mister ho un ottimo rapporto, ha fatto tanto per me e mi ha migliorato davvero tanto come giocatore, devo ringraziarlo anche per questo. Magari lo farò segnando al Bari (ride, ndr). Penso che sia un’arma in più per il Bari di quest’anno, quando saremo lì magari proverò a fare una doppietta”, ha concluso Kanoute.