Juve-Stabia-Palermo: rosa in campo con il lutto al braccio per Armando Zamparini

In occasione della sfida contro la Juve Stabia, il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio, in ricordo di Armando Zamparini

Nella giornata di giovedì si è consumata un'autentica tragedia, si è infatti spento a soli 23 anni il figlio dell'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. Armando, questo il nome del giovane, è stato trovato senza vita nella propria abitazione di Londra dove viveva e stava per iniziare una significativa esperienza di lavoro. Le cause del decesso sarebbero ancora ignote, sono attualmente in corso indagini da parte della polizia locale. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di giovedì 30 settembre. Questa sera i giocatori del Palermo, per ricordare il figlio dell'ex presidente del club di Viale del Fante scomparso nei giorni scorsi, scenderanno in campo con il lutto al braccio al "Romeo Menti" nel posticipo serale valido per la settima giornata del campionato di Serie C.