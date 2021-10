Juve Stabia-Palermo, Novellino: “Ricordo bellissimo. I rosa hanno un ottimo gioco”

Le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia, Walter Novellino, alla vigilia del match contro il Palermo

Così Walter Novellino in mixed zone alla vigilia del big match valido per la settima giornata del Girone C di Serie C in cui i rosanero affronteranno la Juve Stabia allo stadio "Romeo Menti". L'ex allenatore del team siciliano, oggi coach delle Vespe, si è così espresso circa il dramma della morte prematura di Armando Zamparini: "Mi è dispiaciuto tantissimo per quello che è successo a Zamparini, in quanto ci tengo in maniera particolare”.