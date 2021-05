Juve Stabia-Palermo, “Menti” benevolo: una sola sconfitta in sei precedenti per i rosanero

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juve Stabia-Palermo.

Mercoledì pomeriggio, alle ore 17.30, Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Padalino in occasione della sfida valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C. Una gara da dentro o fuori per il Palermo, che ha soltanto un risultato su tre a disposizione: la vittoria. E i rosanero al “Menti” hanno già vinto nel corso di questa stagione, mantenendo viva “una tradizione favorevole”

A Castellammare di Stabia, infatti, in tutta la loro storia, i siciliani hanno rimediato una sola sconfitta. Era il 27 febbraio 2000, l’ultima partita dell’era Ferrara. I sei precedenti, dunque, sorridono al Palermo. Il primo risale al campionato di C2 1987-88: quella gara finì 1-1, così come terminò con un altro pari la sfida in C1 nella stagione 1997-98.

Il primo successo al “Menti” risale, invece, alla stagione 1998-99, con il match che finì 2-1 per i rosa grazie alle reti di Puccinelli e Incrivaglia. Anche in Serie B, in tempi più recenti, il Palermo ha vinto in Campania: 3-0 nel 2014 (doppietta di Bolzoni e Vazquez). Infine, il 2-1 di novembre con i gol di Saraniti e Floriano.