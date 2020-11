Juve Stabia-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Rauti tra i migliori, Floriano e Saraniti…

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio “Romeo Menti”.

Prima vittoria stagionale per la compagine rosanero. Tre punti, quelli conquistati dagli uomini di Roberto Boscaglia ai danni della Juve Stabia in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie C – Girone C, centrati grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Andrea Saraniti, poi costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla coscia, e nella ripresa da Roberto Floriano. Un Palermo solido ed autorevole che ha mostrato identità, personalità e trame interessanti, al netto di qualche errore sotto il profilo tecnico ed individuale. Una prestazione che non è certamente passata inosservata.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 6, Palazzi 6.5, Marconi 6, Corrado 5.5, Odjer 6.5, Martin 6.5, Kanoute 6.5, Broh 6, Rauti 7, Saraniti 7.5, Lucca 5.5, Floriano 7, Accardi 6, Peretti 6, Boscaglia 7.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Almici 6.5, Palazzi 6, Marconi 6, Corrado 6, Odjer 6, Martin 6.5, Kanoute 7, Broh 6.5, Rauti 7, Saraniti 7, Lucca 6, Floriano 7, Accardi 6, Peretti 6, Boscaglia 7.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6.5, Almici 6, Palazzi 6, Marconi 6.5, Corrado 6, Odjer 6.5, Martin 7, Kanoute 7, Broh 7, Rauti 6.5, Saraniti 7, Lucca 6, Floriano 7, Accardi 6, Peretti 6, Boscaglia 7.