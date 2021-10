Juve Stabia-Palermo, i convocati di Filippi: c’è Valente, l’elenco completo

Ecco i calciatori convocati dal tecnico Giacomo Filippi per la sfida Juve Stabia-Palermo, in programma lunedì: out Almici e Accardi

Ecco l'elenco dei giocatori del Palermo convocati per la gara contro la Juve Stabia, in programma lunedì 4 ottobre allo Stadio "Romeo Menti".

1 Pelagotti

3 Giron

5 Marong

7 Floriano

9 Brunori

10 Silipo

11 Dall’Oglio

12 Massolo

15 Marconi

17 Luperini

20 De Rose

23 Fella

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Corona

33 Perrotta

54 Peretti

77 Doda

79 Lancini