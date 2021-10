Juve Stabia-Palermo, fisicità ed esperienza: Perrotta prezioso al “Menti”

Al "Menti" di Castellammare il Palermo non va oltre lo 0-0 contro la Juve Stabia: l'analisi di Marco Perrotta

Allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammaredi Stabia il Palermo di Giacomo Filippi non va oltre il pareggio contro la Juve Stabia: 0-0 il risultato finale del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Tra i protagonisti del match, il difensore Marco Perrotta, prezioso in fase di ripiegamento ed esplosivo sulle situazioni di calcio da fermo: "Che ruolo preferisco? Ho sempre giocato centro sinistra e mi trovo bene lì, spero di continuare a giocare in questo ruolo anche se sono uno di quei calciatori che si riesce sempre ad adattare al meglio", ha dichiarato il numero 33 rosanero intervenuto in mixed zone.

Poche occasioni significative, agonismo, fisicità e tanto equilibrio in mezzo al campo: il Palermo non è riuscito a brillare sul piano del gioco, ma ha mostrato compattezza e gagliardia: "È stata una partita combattuta giocata a viso aperto, pareggio giusto perchè entrambe ci hanno provato. Sono contento di quello che abbiamo fatto. Sono contento di essere entrato in sintonia con la squadra, stiamo facendo tutti bene anche se si potrebbe fare meglio. La classifica non rispecchia i valori della squadra, ci sono ancora tante partite e speriamo di poter migliorare la nostra classifica e avvicinarci alle prime posizioni", ha concluso l'ex Bari.