Juve Stabia-Palermo 0-0: muscoli e nervi al “Menti”, Pelagotti salva su Stoppa

Il Palermo conquista un punto contro la Juve Stabia mostrando compattezza e gagliardia, pur senza brillare sul piano del gioco. Match spigoloso, tattico e molto fisico con poche occasioni da rete. Prodezza di Pelagotti nel recxipero

⚽️

Un punto che gronda di sudore, carattere e ardore agonistico. Contesa di muscoli, nervi ed abnegazione. Juve-Stabia-Palermo non è certo stata un saggio di sopraffina tecnica individuale, né l'esaltazione della qualità del gioco espresso, in termini di geometrie, fluidità ed armonia nella tessitura della manovra.

Al contrario, la sfida tra le Vespe di Novellino e le Aquile di Filippi è stata nitida istantanea utile a focalizzare le prerogative preponderanti per fare la voce grossa nel ginepraio della Lega Pro. Una gara tosta e sporca, nel cui aggrovigliato canovaccio anche i pochi artisti che vagavano sul terreno del Romeo Menti hanno indossato ben presto i panni di gladiatori gregari, per restare sul pezzo e non restare avulsi dalla vibrante battglia calcistica che si consumava in mille fieri duelli, tra tackles, sportellate e interventi sul filo del regolamento.

Il Palermo si è calato ben presto nella realtà della partita anche se, probabilmente, ne aveva immaginata una ben diversa. nell'auspicio di mettere a frutto le sue principali peculiarità. La squadra di Filippi ha provato a restare corta ed alta, partendo forte per smorzare velleità e carica motivazionale di un avversario quadrato e dal discreto spessore complessivo. Brunori si è mosso con arguzia, rapidità e profitto nelle maglie della retroguardia stabiese, ma la sua mira non è stat pari alla prontezza in sede di finalizzazione. Silipo ha fatto i conti con le spigolosità di un match molto più complesso sotto il profilo tattico e fisico, meno spazi, più rudezze e tanta malizia in più da parte della compagine di Novellino rispetto al Campobasso di Cudini. Il gioiello scuola Roma non ha avuto tempo e modo di confezionare giocate decisive, ma è stato intenso e dentro la partita, petto in fuori e spalle larghe, non tirando mai indietro la gamba, mangiando polvere e dimostrando di essere cresciuto nelle gambe e nella testa. Ha conquistato punizioni preziose, impreziosito con i suoi guizzi e con il suo talento lo sviluppo della manovra, ci ha provato un paio di volte con il suo mancino di velluto, senza troppa fortuna.

Pressato forte dai calciatori di casa, il Palermo ha fatto spesso ricorso al lancio lungo, fraseggiando di meno tra le linee ed attaccando le cosiddetta seconda palla, ragion per cui Fella e lo stesso Silipo non sono forse stati adeguatamente sollecitati e coinvolti nella tessitura delle trame offensive. Doda e Valente si sono spesi in una gara di grande e lodevole sacrificio, ma hanno oggettivamente spinto poco e male sulle rispettive corsie. Al Palermo è così spesso mancata ampiezza in sede di costruzione, De Rose e Dall'Oglio hanno duellato in mezzo al campo con piglio e gagliardia, ma non sono apparsi particolarmente lucidi ed ispirati nella distribuzione del gioco.

Apprezzabile la compattezza e la densità mostrate in fase di non possesso. Raramente il Palermo si è allungato, la compartecipazione in sede di ripiegamento e copertura è stata costante e corale, a partire dal lodevole lavoro svolto in tal senso da Brunori ed il binomio di trequartisti in tal senso.

In aggiornamento...

PRIMO TEMPO - Prova di maturità per il Palermo di Giacomo Filippi nel monday night della settima giornata di campionato del girone C di Serie C.

Al "Romeo Menti" la compagine rosanero misura le sue ambizioni di vertice contro la Juve Stabia guidata da Walter Alfredo Novellino.

Filippi conferma il 3-4-2-1 e cerca il primo successo esterno della stagione su un campo decisamente ostico, al cospetto di un avversario di comprovato spessore in categoria. Pelagotti tra i pali, Buttaro, Marconi e Perrotta a formare il terzetto difensivo, Doda e Valente esterni alti con De Rose e Dall'Oglio interni in zona nevralgica. Silipo e Fella coppia di trequartisti a supporto di Brunori.

Avvio all'insegna della personalità con Brunori che spaventa la difesa di casa imbeccato da un lancio di Marconi: la sua conclusione mancina si perde alta sopra la traversa. Silipo sguscia via al diretto marcatore e si guadagna un calcio di punizione che calcia male con il mancino. Valente non sfrutta a dovere un errore in disimpegno della retroguardia campana e alza la mira con il destro dai diciotto metri. De Rose trova ancora Brunori ma la battuta dell'italobrasiliano non centra il bersaglio.

Palermo alto e corto sul terreno di gioco, ma non sempre preciso in fase di palleggio. Juve Stabia che si accende con un tirocross di Schiavi su cui Altobelli ed Evacuo attivano in ritardo. Dall'Oglio becca un cartellino giallo per un'entrata troppo vigorosa su Rizzo. Stessa sorte sull'altro fronte per Altobelli e Squizzato. Valente ruba la sfera sulla treqyarti offensiva, sterza e calcia secco, ma centrale, con il destro trovando pronto il portiere stabiese.

Panico taglia bene ma mastica la conclusione graziando Pelagotti.

Nessun sussulto degno di nota fino alla chiusura di frazione, le squadre chiudono un primo tempo equilibrato in parità.

SECONDO TEMPO - Luperini rileva Dall'Oglio nell'intervallo.

Palermo che ci prova in avvio di ripresa con un sinistro a giro di Silipo ben calibrato ma troppo centrale. Novellino lancia Berardocco in luogo si Squizzato, Filippi richiama uno spento Fella e getta nella mischia Floriano. Rizzo taglia bene sul secondo palo e calcia verso la porta, Pelagotti neutralizza in presa bassa. Palermo che confeziona due buone chance nel cuore della seconda frazione: Floriano calcia bene al volo in diagonale su cross di De Rose ma sfiora il palo, Brunori scaglia il destro dal limite, prima di lasciare il posto a Soleri, e lambisce il montante alla destra di Sarri. Gara che diventa sempre più fisica e confusa, contesa di muscoli e nervi, vis agonsitica imperante su entrambi i versanti a discapito di geometria e qualità. Silipo viene contrato nel tentativo di calciare e deve lasciare il campo, gli subentra Giron. Luperini, nell'ambito della stessa azione, sfiora l'incrocio con un bel destro. Allo scadere del recupero, Pelagotti, con un bel riflesso, salva sul sinistro sporco di Stoppa e blinda il pari.