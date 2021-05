Juve-Stabia-Palermo, bivio playoff nel girone C: c’è anche il doppio ex Fabio Lupo in tribuna al Romeo Menti

Bivio decisico della stagione per il Palermo di Giacomo Filippi.

Nel secondo turno dei playoff del girone C della Lega Pro, la formazione rosanero affronterà in trasferta la Juve Stabia con un solo risultato a disposizione per proseguire il suo cammino tortuoso lungo il sentiero che porta dritti in Serie B. In virtù del miglior piazzamento conseguito al culmine della regular season, infatti, la compagine campana eliminerebbe i siciliani dalla competizione anche con un eventuale pareggio al termine dei novanta minuti.

La sfida tre le Vespe ed i rosanero è certamente tra le più equlibrate ed interessanti della fase regionale dei playoff. Organico, compatezza e cifra tecnica di entrambe le formazioni costituiscono premesse virtuose ed ideali per un match che si preannuncia vibrante ed intenso sul piano tattico, agonistico e nervoso. Diversi gli addetti ai lavori che saranno presenti al “Romeo Menti” per seguire la sfida e magari monitorare dimensione e prestazione di qualche interessante profilo in ottica calciomercato.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, anche Fabio Lupo, ex direttore sportivo di entrambi i club, dovrebbe assistere al match tra le compagini guidate da Padalino e Filippi. Reduce dalla brillante salvezza raggiunta nella stagiuone 2019-2020 in qualità di polo dirigenziale del Venezia allora guidato da Alessio Dionisi, tecnico da lui stesso lanciato all’esordio in Serie B e brillante guida dell’Empoli vhe ha conquistato la promozione nel massimo campionato poche settimane fa, il manager originario di Pescara ha trascorso un anno sabbatico dedicato ad aggiornamento ed ottimizzazione del suo riconosciuto background professionale. L’ex direttore sportivo del Torino, che morde il freno ed è pronto a tornare in sella, starebbe già vagliando una serie di interessanti proposte in vista dell’annata calcistica 2021-2022.