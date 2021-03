Juve Stabia, Padalino: “Siamo partiti piano, avremmo potuto fare anche il quinto gol”

La Juve Stabia doma il Palermo: 4-2 al “Renzo Barbera” e pratica archiviata.

I campani hanno superato i rosanero nella gara valida per la 29a giornata di campionato, una sconfitta che pesa soprattutto dopo il successo ottenuto nel derby contro il Catania. Il tecnico delle “Vespe”, Pasquale Padalino, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi.

“Potevamo fare anche il quinto. Noi siamo partiti piano, ma i ragazzi vanno applauditi per la forza di reagire”.

Si è espresso sulla vittoria anche il centravanti Marotta che ha dichiarato quanto segue.

“Siamo arrivati in un campo bellissimo che non c’entra nulla con la categoria e contro una squadra con il morale per la vittoria nel derby. Penso che il risultato sia meritato”.