Juve Stabia, Novellino sfida il Palermo: Bentivegna la stella, Evacuo l’esperienza

Il Palermo di mister Filippi si proietta alla sfida di lunedì sera contro la Juve Stabia guidata da Walter Alfredo Novellino

⚽️

Il Palermo si prepara alla sfida di campionato in casa della Juve Stabia, il match tra i rosanero e le "Vespe" è in programma lunedì sera a partire dalle ore 21.00. Nelle sei gare di questo inizio di campionato i campani hanno ottenuto 10 punti frutto di 2 vittorie e 4 pareggi, di conseguenza sono ancora imbattuti. Nell'ultima uscita si sono imposti per 1-0 in casa del Latina grazie alla rete messa a segno da Evacuo.

Il tecnico dei gialloblù Walter Novellino soffermandosi sul modulo di gioco predilige il 4-2-3-1, assetto tattico che in questa prima parte di campionato ha utilizzato cinque volte su sei. Nell'unica occasione in cui ha cambiato, ossia nell'ultimo turno, ha deciso di puntare su un prudente 3-5-2 con un centrocampo più folto che gli ha permesso di portare a casa i tre punti. Una delle stelle della squadra è senza dubbio Accursio Bentivegna, talento puro quello del trequartista palermitano che sembra aver trovato la propria dimensione. In mezzo al campo un'altra vecchia conoscenza rosanero quale Guido Davì che con la Primavera del Palermo conquisto lo Scudetto di categoria. In difesa l'esperienza di Denis Tonucci e sulle corsie la sicurezza di Rizzo e Donati; in avanti Novellino può contare sul sempreverde Felice Evacuo e sulla quantità di Umberto Eusepi. Occhio anche alla duttilità di Nicolas Schiavi che in questo primo scorcio di stagione ha ricoperto ruoli in ogni parte del campo.

Da capire adesso con quale modulo scenderanno in campo le "Vespe" nel Monday Night della 7a giornata. Nell'ultimo turno, infatti, come ricordato precedentemente, sono scesi in campo con un 3-5-2 dopo essersi serviti nelle prime cinque uscite del 4-2-3-1. L'arrivo dello svincolato Evacuo a campionato già iniziato ha probabilmente rimodellato le idee tattiche di Novellino che potrebbe continuare su questa linea.