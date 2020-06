Juve Stabia, Caserta e le voci sul Palermo: il club campano fa chiarezza con un comunicato

Fabio Caserta il profilo perfetto per la panchina del Palermo.

L’attuale tecnico della Juve Stabia ha confermato di gradire la piazza siciliana, ma ha anche sottolineato a più riprese di avere un contratto in essere con i gialloblu fino al 2021. Il club campano non vorrebbe perdere il proprio allenatore e attraverso un comunicato ufficiale ha fatto notare che intende puntare sul tecnico anche per la prossima stagione.